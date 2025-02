Da "falta de transparência" na eleições federativas à primeira derrota de Proença

"Mais transparência" nas eleições para a Federação Portuguesa de Futebol (FPF). A "exigência" parte de Carlos Marta, candidato derrotado por Fernando Gomes, o presidente que agora vai cessar funções, nas eleições de 2011.

A horas do ato eleitoral e da passagem de testemunho na Cidade do Futebol, o antigo dirigente, em Bola Branca, defende que o "universo de 84 delegados votantes é curto" em termos de representatividade do futebol nacional.

"Há uma representação delegada que não me parece a mais adequada para a transparência de todo o processo eleitoral", confessa. Com menos delegados votantes é mais fácil mover a influência? "Não queria entrar por aí, mas está subjacente à minha resposta anterior."