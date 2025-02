Afinal, o que se passa com o Boavista? Fary explicou: "Trouxemos jogadores que confiaram na minha palavra"

O presidente da SAD do Boavista, Fary Faye, admitiu na quinta-feira que passou “muitas noites sem dormir” para conseguir tirar o clube da situação complicada em que estava e que impedia os ‘axadrezados’ de inscrever futebolistas.

“Temos um Plano Económico de Recuperação e tudo tem de ser feito dentro da legalidade para poder ter o assunto resolvido. E consegui, com muito trabalho, com a minha equipa, até poder inscrever os jogadores. E essa inscrição é uma grande alegria para todos nós, mas sobretudo para mim. Passei muitas noites sem dormir, fiz muitas viagens sem dizer a ninguém o que eu fazia para poder levantar esses impedimentos, mas tudo dentro da legalidade e no caminho certo”, começou por explicar o dirigente.

Fary explicou que o objetivo a que se propôs quando assumiu a presidência era mesmo desbloquear o impedimento imposto pela FIFA ao Boavista e revelou-se agora muito satisfeito com a inscrição de nove novos jogadores para reforçar o plantel.