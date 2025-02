César Peixoto: "Estamos perto do clique para voltarmos às vitórias"

O treinador César Peixoto afirmou esta sexta-feira que o Moreirense está "perto do clique" para regressar aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol, frente à equipa "bem trabalhada e organizada" do Casa Pia, na 22.ª jornada.

A equipa da vila de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, contabiliza nove partidas oficiais sem vitórias, oito delas para o campeonato, mas o técnico de 44 anos considerou que "está mais perto de vencer" a "jogar como tem jogado", antes de receber um oponente com três triunfos nas quatro jornadas anteriores, no sábado, às 15h30.

"Vamos defrontar uma boa equipa, num bom momento, bem classificada, bem trabalhada, bem organizada. O [treinador] João [Pereira] está de parabéns. Não estamos no melhor momento em termos de resultados, mas o que produzimos nos últimos jogos diz-me que estamos perto do clique para voltarmos às vitórias. É merecida e justa pelo trabalho da equipa nos últimos jogos", disse.

Ciente de que o Casa Pia é uma equipa que "defende bem", César Peixoto rejeitou que o jogo possa ser parecido aos dos empates com AVS (1-1) e com o Farense (0-0), dois adversários que considerou "muito defensivos", tendo vincado que os 'gansos' se "expõem mais".

"O Casa Pia procura jogar mais o jogo pelo jogo e expõe-se mais. Isso criou-nos algumas dificuldades. Não vem com essa estratégia de estar fechado. A transição ofensiva é um dos pontos mais fortes do Casa Pia. Acredito que possa ser um jogo mais dividido, que possamos ter mais espaços e aproveitar isso", referiu.

O técnico considerou ainda que tem faltado "uma pontinha de sorte" aos seus jogadores e que uma equipa que "joga como joga contra o Benfica", na derrota por 3-2 da jornada anterior, "está saudável", tendo defendido que os 'cónegos' deveriam ter somado mais três pontos nos dois embates com as 'águias'.

Disposto a garantir a manutenção o mais rapidamente possível, César Peixoto perspetivou ainda que o plantel se pode tornar mais forte, à medida que os reforços de inverno se forem adaptando ao escalão maior do futebol luso.

"Temos reforços jovens, que vêm de outro contexto, de outros países e de outros campeonatos. O ritmo e a agressividade da nossa liga são diferentes. Precisam do tempo necessário para se enquadrarem nas dinâmicas de jogo da equipa", assinalou.

O Moreirense, 11.º classificado, com 23 pontos, recebe o Casa Pia, sexto, com 33, em partida da 22.ª jornada da I Liga portuguesa, agendada para as 15h30 de sábado, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, com arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.