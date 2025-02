Ian Cathro. Vitórias do Estoril “nada valem” sem continuidade

O treinador Ian Cathro considera que as cinco vitórias consecutivas alcançadas pelo Estoril na I Liga de futebol "não valem nada" caso a prestação frente ao Nacional, na 22.ª jornada, não corresponda.

"Tenho já muitos anos no futebol e sei que também fui vaiado em algum momento. O processo de fora muita muitas vezes, o futebol muda e não podemos pensar que já fizemos alguma coisa: se não entrarmos bem no jogo, as cinco vitórias anteriores não valem nada. Já o disse aqui uma vez, eu vivo o presente", afirmou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão à partida, ainda no Estádio António Coimbra da Mota.

O emblema da Linha de Cascais espera encontrar um Nacional galvanizado e, para se opor da melhor maneira a este adversário, o treinador escocês aponta para "quatro valores"-- "tranquilidade para trabalhar", "esforço e dedicação", " estrutura" e "os adeptos".

"Agora, sabemos competir e os jogadores sabem o que têm de fazer. Todos os jogadores trabalham muito, todos os dias, e o que temos dentro da equipa como está agora, a crescer cada vez mais com a bancada. Para mim, estes quatro valores têm mais importância que jogarmos com dois centrais, um, se com quatro na frente, se cinco, ou dentro ou fora", identificou.

O defesa central Kévin Boma desfalcará a defesa estorilista e pela vaga correm Mangala e Pedro Amaral, que recuaria da ala esquerda para o trio de centrais. Na véspera da partida, Ian Cathro afirma que os dois jogadores são possibilidades e não desvenda a sua escolha.

"São soluções diferentes e isso tem impacto na nossa escolha, pela dinâmica que temos na nossa construção e também no espaço a defender, como ocupam os espaços centrais ou se jogam por fora. Simplesmente neste momento temos de ter todos os nossos jogadores preparados e em aberto para ter soluções diferentes para os adversários", fez saber.

Boma é a única baixa confirmada pelos canarinhos para este encontro, por motivos disciplinares, após ter sido admoestado com o quinto cartão amarelo na última partida disputada, frente ao Boavista.

A comitiva deixou a Amoreira e seguiu, logo depois, para Aeroporto Humberto Delgado, para viajar rumo à Madeira, mas viu a partida adiada devido às más condições climatéricas que se fazem sentir no Funchal. Desta forma, o plantel estorilista ainda aguarda para viajar, estando o voo previsto para as 22h30.

O Estoril, oitavo classificado da I Liga de futebol, com 30 pontos, defronta no sábado o Nacional, que ocupa o 14.° lugar, com 22, a partir das 15h30, no Estádio da Madeira, com arbitragem de Miguel Fonseca, da associação de futebol do Porto.