O Vitória Guimarães e o Sp. Braga empataram 0-0, em partida da jornada 22 da I Liga.

O dérbi do Minho não teve golos, mas foram os da casa quem mais procurou o triunfo.

Com este empate, os arsenalistas sobem aos 44 pontos, no quarto lugar, a dois do FC Porto, que venceu nesta jornada e fugiu aos de Braga. Já os vimaranenses têm agora 31 pontos.

Veja o resumo da partida: