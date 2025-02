Nota 2 para Tiago Martins. “Golo do FC Porto deveria ter sido invalidado”

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Rocha, dá nota 2 a Tiago Martins, árbitro do FC Porto - Farense, partida da 22.ª jornada da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que há um erro grave: o golo do FC Porto deveria ter sido anulado porque Francisco Moura, o autor do tento, empurra Yusupha, avançado do Farense.

Na primeira parte, houve pouco trabalho e partida foi fácil de dirigir: tecnicamente sempre bem e disciplinar ainda sem amarelos.

Já na segunda parte houve muitos casos, seis amarelos bem exibidos e um vermelho muito bem mostrado.

Aos 48 minutos deu-se o lance do golo de Francisco Moura.

A expulsão de Zé Carlos foi correta por falta grosseira sobre Vasco.

Por isso, nota 2

Dentro das quatro linhas, o FC Porto venceu por 1-0.