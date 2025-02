Vasco Matos. “Se tivéssemos feito golo primeiro”

O treinador do Santa Clara, Vasco Matos, lamenta não ter conseguido marcar em alguma das oportunidades que teve contra o Benfica.

Análise à partida

“Jogo muito bem disputado, muito equilibrado. faltou-nos no último terço melhor definição para sairmos na frente do marcador na primeira parte. Grande trabalho da equipa, muito orgulho, jogamos olhos nos olhos com o Benfica. Ligamos jogo na primeira e na segunda fase, conseguimos atrair e construir pelo lado contrário. Agora é continuar neste caminho. Mesmo com a expulsão não baixamos os braços, continuamos à procura do empate, e isso é de valor.”

Se tivesse marcado primeiro

“Claramente. As oportunidades que criamos, se tivéssemos feito golo primeiro, teria sido completamente diferente. Mais um grande trabalho da nossa equipa, mesmo com 10 o Benfica acabou a queimar tempo. Isso mostrou a força da equipa, mesmo com 10 conseguimos ter bola e criar. Faltou concretizar, mas faz parte.”

Surpreendido com onze do Benfica?

“Não”

O Benfica derrotou o Santa Clara, por 1-0, golo de Bruma.