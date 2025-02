Vasco Seabra. "Tristes por não levarmos três pontos"

O treinador do Arouca, Vasco Seabra, considera que a sua equipa merecia ter ganho a partida de Alvalade contra o Sporting.

A partida

“Todos viram que foi um excelente jogo, com duas equipas a quererem ganhar. Mesmo onze contra onze estivemos muito bem, com muita atitude. Na segunda parte, tivemos demasiadas oportunidades claríssimas para fechar o jogo, temos de melhorar nesse aspeto. Vir a este estádio e levar este resultado... temos de sair satisfeitos com a exibição, tristes por não levarmos três pontos, que seria mais justos”

Vitória moral?

“Não concordo. Acredito muito nos meus jogadores, estamos numa fase crescente. A verdade é que sentimos que as oportunidades que criámos foram muito claras, produzimos muito volume ofensivo. Antes do 2-2, tivemos situações para fazer o 3-1. Aí tínhamos de fechar o jogo.”

Suplentes

“Nós temos é um grupo muito forte e equilibrado. Tem sido extraordinariamente difícil fazer a convocatória. Esta convocatória custou muito. Estamos a deixar jogadores de fora por pormenores e muitas das vezes por estratégia. Se eles abrandarem um milímetro, sabem que há alguém a trabalhar bem.”

Sporting e Arouca empataram 2-2 em Alvalade.