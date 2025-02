AVS empata na estreia de Rui Ferreira

O Rio Ave cedeu um empate 1-1 na receção ao AVS, somando a terceira igualdade consecutiva na I Liga de futebol, em jogo da 22.ª jornada marcado pela estreia do novo técnico dos visitantes.

Na primeira partida de Rui Ferreira ao comando, a formação da Vila das Aves adiantou-se no marcador aos 32 minutos, pelo venezuelano John Mercado, mas os vila-condenses repuseram o empate aos 62, através do turco Demir Tiknaz.

O Rio Ave subiu, provisoriamente, ao nono lugar, com 26 pontos, enquanto o AVS continua sem vencer fora de casa nesta edição do campeonato, em que ocupa o 16.º e antepenúltimo posto, com 19.

Veja o resumo do jogo: