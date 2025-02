Fernando Santos critica silêncio de Benfica e Sporting na morte de Pinto da Costa

Fernando Santos critica o silêncio de SL Benfica e Sporting CP quanto à morte de Jorge Nuno Pinto da Costa, ocorrida no sábado.

Os dois principais rivais do FC Porto não transmitiram condolências nem ao presidente André Villas-Boas, nem à instituição, e não se expressaram publicamente.

À Renascença, Fernando Santos - engenheiro do pentacampeonato do FC Porto e antigo treinador também de Benfica e Sporting - lamenta que os rivais não tenham falado do dirigente mais titulado do mundo, depois da sua morte.

Para o antigo selecionador nacional, "há uma relação institucional e um reconhecimento de alguém que fez muito pelo futebol português", independentemente de rivalidades e casos pessoais.

"No plano institucional, acho que sim. Como fizeram muitos clubes que tiveram, com certeza, problemas com o Porto ou não tinham uma grande relação", aponta.

Este domingo, depois do regresso da equipa do FC Porto do jogo contra o Farense, André Villas-Boas disse que "não é normal" o comportamento de Benfica e Sporting.

"Numa perda tão grande para a nação portista, é de lamentar que até este momento não tenham sido endereçadas as condolências", referiu.