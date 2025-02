"Ninguém fica contente pela morte de quem quer que seja": Gaspar Ramos e a ausência de reação do Benfica

Gaspar Ramos, antigo dirigente do Benfica, compreende a ausência de reação do clube da Luz à morte de Jorge Nuno Pinto da Costa, pelo histórico da relação entre as águias e o antigo presidente portista.

Em entrevista a Bola Branca, o ex-líder do departamento de futebol do Benfica sublinha que os benfiquistas continuam “muito sentidos” com Pinto da Costa, ainda que reconheça que “ninguém fica contente pela morte de quem quer que seja”.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

“Nós todos, benfiquistas, estamos muito sentidos pelo relacionamento que existiu entre o Benfica e Pinto da Costa. Isso leva, por vezes, a que se tomem atitudes que, se calhar, não são as melhores nesta altura. No entanto, reconheço que isto é uma altura especial e ninguém fica contente pela morte de quem quer que seja”, diz Gaspar Ramos, em declarações à Renascença.

Pinto da Costa, presidente do FC Porto entre 1982 e 2024, faleceu no sábado, dia 15 de fevereiro de 2025. A morte do presidente com mais títulos conquistados do mundo, mais de 2500, dos quais 69 no futebol, não mereceu qualquer reação por parte dos rivais de Lisboa, Sporting e Benfica.