“O Sporting não quis ser hipócrita” no momento da morte de Pinto da Costa

Carlos Barbosa da Cruz, antigo dirigente do Sporting, explica a ausência de reação dos leões à morte de Pinto da Costa com o facto de o clube de Alvalade não querer “ser hipócrita”.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo membro do conselho fiscal do clube verde e branco sublinha que os “valores” por que se regia o antigo presidente do FC Porto não são os mesmos do Sporting. Como tal, é compreensível que os leões não tenham emitido uma nota de pesar.

“O Sporting não quis ser hipócrita. É uma prática muito nacional que todas as pessoas se tornam boas quando morrem. Por muito que tenha ganho, os valores de Pinta Costa não são os valores do Sporting. Eu acho que o Sporting fez bem em abster-se de qualquer manifestação neste momento, porque ela poderia ser encarada como sendo uma hipocrisia. Eu acho que o Sporting não deve cair nessa prática”, diz Barbosa da Cruz, em declarações à Renascença.

Pinto da Costa, presidente do FC Porto entre 1982 e 2024, faleceu no sábado, dia 15 de fevereiro de 2025. A morte do presidente com mais títulos conquistados do mundo, mais de 2500, dos quais 69 no futebol, não mereceu qualquer reação por parte dos rivais de Lisboa, Sportin e Benfica.