Gil Vicente confirma saída do treinador Bruno Pinheiro

Bruno Pinheiro já não é treinador do Gil Vicente.

A equipa de Barcelos anunciou, esta terça-feira, a rescisão de contrato, "por mútuo acordo", com o técnico, que não resistiu a uma série de quatro derrotas consecutivas. A última foi frente ao Famalicão, por 2-0.

Bruno Pinheiro, de 48 anos, que também já orientou, entre outros, as seleções jovens do Qatar, o Estoril Praia e, antes do Gil Vicente, o Al-Sadd (Qatar), deixa os galos no 14.º lugar do campeonato, com 22 pontos, mais três que o AVS, primeira equipa abaixo da linha de água.



Os gilistas também estão nos quartos de final da Taça de Portugal, em que vão defrontar o Sporting, no dia 27 de fevereiro.

José Pedro Pinto, treinador dos sub-19, assume o comando do Gil Vicente, de forma interina, até ser encontrado o sucessor de Bruno Pinheiro.