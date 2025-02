Vasco Matos renova com o Santa Clara e não sai para o Botafogo

Volte-face nos acontecimentos. Vasco Matos não só não sai para os brasileiros do Botafogo, como renova contrato com o Santa Clara, até junho de 2027, segundo anunciou o clube açoriano, esta quarta-feira.

Na terça-feira, faltava apenas, ao que a Renascença apurara, que o Botafogo pagasse a cláusula de rescisão do treinador. Um dia depois, porém, o texto muda e, afinal, Vasco Matos fica nos Açores.

Além de ficar no clube, o técnico lisboeta, de 44 anos, estende a ligação ao Santa Clara por mais uma temporada, até junho de 2027.

Vasco Matos chegou ao Santa Clara na temporada passada. Foi campeão da II Liga e, no regresso ao principal escalão, tem a equipa no quinto lugar, com salto de 12 vitórias e dois empates em 22 jornadas.