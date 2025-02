Já se conhecem os árbitros para a próxima jornada da Liga

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol anunciou, esta quinta-feira, os árbitros para a 23.ª jornada das primeira e segunda divisões do futebol nacional. José Bessa vai apitar o Benfica-Boavista, Fábio Veríssimo no AVS-Sporting e António Nobre no FC Porto-Vitória.

Em baixo, a lista na integra:

SC Braga-CD Nacional

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: Tiago Costa e Sérgio Jesus

4.ºárbitro: Fábio Melo

VAR: Hélder Malheiro

AVAR: Gonçalo Freire

Casa Pia AC-Gil Vicente FC

Árbitro: Bruno Costa

Assistentes: Jorge Fernandes e João Morte

4.º árbitro: Sofia Gama

VAR: Luis Godinho

AVAR: Pedro Mota

SL Benfica-Boavista FC

Árbitro: José Bessa

Assistentes: Nuno Manso e Hugo Santos

4.º árbitro: Anzhony Rodrigues

VAR: Fábio Melo

AVAR: Inácio Pereira

Estoril Praia-Rio Ave FC

Árbitro: Sérgio Guelho

Assistentes: André Dias e Miguel Martins

4.º árbitro: Sílvia Domingos

VAR: Gustavo Correia

AVAR: Fábio Silva

Estrela-CD Santa Clara

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires

4.º árbitro: Fá Sanha

VAR: Manuel Mota

AVAR: Vítor Ferreira

FC Arouca-SC Farense

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Vasco Marques e Luís Viegas

4.º árbitro: Halim Shirzad

VAR: Hélder Malheiro

AVAR: Hugo Coimbra

AVS-Sporting CP

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques

4.º árbitro: Marcos Brazão

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: David Soares

Famalicão-Moreirense FC

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Vanessa Gomes

4.º árbitro: Rui Lima

VAR: Vasco Santos

AVAR: Nelson Cunha

FC Porto-Vitória SC

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Pedro Ribeiro e Nélson Pereira

4.º árbitro: Carlos Macedo

VAR: Rui Costa

AVAR: João Bessa Silva

Nomeações para a 23.ª jornada da Liga Portugal Meu Super:

FC Penafiel-Portimonense

Árbitro: Ricardo Baixinho

Assistentes: José Mira e Carlos Campos

4.º árbitro: Renato Carvalho

VAR: David Silva

AVAR: Flávio Jesus

FC Felgueiras-FC Porto B

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: João Bessa Silva e Ângelo Carneiro

4.º árbitro: Vitor Lopes

VAR: David Silva

AVAR: Flávio Jesus

Mafra-FC Vizela

Árbitro: Flávio Lima

Assistentes: Filipe Fernandes e André Ferreira

4.º árbitro: Vitor Aires

VAR: Miguel Fonseca

AVAR: João Martins

Benfica B-FC Paços de Ferreira

Árbitro: Luís Filipe

Assistentes: João Campos e Pedro Sousa

4.º árbitro: Flávio Duarte

VAR: Paulo Barradas

AVAR: Cláudia Ribeiro

Marítimo M.-UD Leiria

Árbitro: Márcio Torres

Assistentes: André Costa e Nélson Santos

4.º árbitro: Alexandre Ferreira

VAR: Rui Oliveira

AVAR: João Macedo

Feirense-UD Oliveirense

Árbitro: Diogo Rosa

Assistentes: Ricardo Carreira e Rafael Escudeiro

4.º árbitro: Daniel Vale

VAR: Ricardo Moreira

AVAR: Rui Soares

Torreense-GD Chaves

Árbitro: Pedro Ramalho

Assistentes: Francisco Pereira e Rúben Silva

4.º árbitro: José Rodrigues

VAR: Anzhony Rodrigues

AVAR: Pedro Felisberto

Leixões SC-FC Alverca

Árbitro: Iancu Vasilica

Assistentes: Carlos Martins e José Pereira

4.º árbitro: André Botelho

VAR: Gustavo Correia

AVAR: Fábio Silva

Ac. Viseu FC--CD Tondela

Árbitro: Bruno Vieira

Assistentes: Hugo Ribeiro e Diogo Pereira

4.º árbitro: Fábio Monteiro

VAR: Rui Silva

AVAR: João Casegas