Lito Vidigal e o Benfica: "Vamos sofrer, vai ser duro, mas teremos a chance de vencer"

O treinador adiantou que "não vale a pena enumerar as qualidades do Benfica, um dos maiores clubes de Portugal", mas sublinhou que a sua equipa tem de encarar cada partida com a possibilidade de vitória.

Após a derrota em casa frente ao Estoril Praia, no seu regresso ao comando técnico dos 'axadrezados', Lito Vidigal procura um resultado diferente no próximo jogo, embora a tarefa se apresente difícil, já que se desloca ao Estádio da Luz.

O treinador Lito Vidigal mostrou-se esta sexta-feira determinado em alcançar um resultado diferente ao da sua estreia no Boavista, quando defrontar no sábado o Benfica, em partida da 23.ª jornada da I Liga de futebol.

"A chave está em querer competir ao mais alto nível contra adversários mais fortes. Respeitamos sempre o Benfica, mas a prioridade é olhar para a nossa equipa. Acredito muito no nosso processo de trabalho e tento transmitir essa confiança aos jogadores. Estamos a viver um momento único, principalmente após o trabalho excecional da direção, que conseguiu resolver 39 impedimentos no mercado de inverno, o que é uma realização histórica", frisou.

Quanto à aptidão dos reforços, Lito Vidigal sublinhou que o processo é gradual: "O jogo tem várias vertentes, como a emocional, a técnica, a tática e a física. Ainda não conseguimos que todos os jogadores estejam no nível ideal para sermos completamente competitivos, mas estamos a trabalhar nesse sentido. O importante é dar tempo aos reforços para se adaptarem e, a partir daí, avaliar o desempenho de cada um nos jogos".

Vidigal também realçou a boa união do grupo, tanto entre os jogadores mais antigos como os recém-chegados.

"Estamos a criar uma verdadeira família no Boavista. A integração tem sido excelente, e a coesão do grupo é um dos nossos maiores pontos fortes. O momento atual é único, mas estamos a construir laços fortes, e se todos abraçarmos os mesmos objetivos, a probabilidade de os alcançar é muito maior. Estamos no caminho certo para sermos competitivos nos jogos que se avizinham", concluiu.

O Boavista, último classificado, com 12 pontos, joga este sábado no Estádio da Luz, às 18h00, com o Benfica, em segundo lugar, com 50 pontos, uma partida da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol que será arbitrada por José Bessa, da associação do Porto.