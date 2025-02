O brilharete do Vitória no arranque da Liga Conferência vale pouco agora: "Os erros pagam-se mais caro"

"Um adversário de uma das melhores ligas do mundo, mas tudo iremos fazer para passar. Sendo a dois jogos, temos duas oportunidades de passar, o que é o grande objetivo do clube. Sabendo sempre que pela frente está o Betis, que é uma equipa fortíssima", defende.

Vitorianos e beticos são conhecidos, ainda, pela força das suas massas adeptas. Rogério Matias "fala" aos seus.

"Oxalá os nossos adeptos consigam estar em Sevilha em grande número", termina.

Em Espanha, o resultado do sorteio suiço desta sexta-feira foi recebido com conhecimento (supostamente) aprofundado sobre o adversário luso. Álvaro Ladrón de Guevara, secretário técnico dos andaluzes, no "X" do clube, lembrou que o "Vitória é uma equipa que não está no seu melhor momento - com mudanças de treinador e saídas no mercado de Inverno" - mas que não deixa de ser um "conjunto habituado a jogar na Europa e um dos melhores da liga" portuguesa.