Rui Ferreira. "Vamos encontrar um Sporting difícil e não fragilizado”

O treinador do AVS, Rui Ferreira, não espera um Sporting fragilizado, na receção deste domingo aos leões, da jornada 23 da I Liga de futebol.

"Vamos encontrar um Sporting difícil e não fragilizado, como querem fazer parecer. Muito pelo contrário, já não vence fora desde Vila do Conde e certamente vai quer muito voltar a triunfar. Quer ser campeão, precisa de conquistar pontos e não estamos à espera de facilidades", analisou Rui Ferreira.

O treinador dos avenses lembrou que a não utilização de jogadores como Gyökeres ou Trincão no recente jogo europeu frente ao Borussia Dortmund, mostrou que o Sporting "deu prioridade a esta partida do campeonato frente ao AVS".

"Não acredito em fragilidades no adversário. Se avaliarmos os jogadores que têm, por exemplo, disponíveis para o meio-campo, a opção pode passar pelo Debast, que já desenvolveu essa posição, e por uma oportunidade a um jogador da cantera do Sporting. Espero um adversário forte e jogar para ganhar", completou Rui Ferreira.

O treinador do AVS, que vai fazer o segundo jogo no comando da equipa, depois do empate (1-1) na ronda passada frente ao Rio Ave, considerou que o plantel está a assimilar bem as suas ideias.

"Temos um grupo que quer muito melhorar e estamos contagiá-los para evoluírem e crescerem. Queremos prolongar ainda mais o que fizemos em Vila do Conde, principalmente na primeira meia-hora", disse Rui Ferreira.

O técnico do conjunto com sede no concelho de Santo Tirso admitiu que a equipa "ainda está numa posição desconfortável" na classificação [16.º lugar], mas mostrou a convicção de que "pode melhorar e ganhar jogos e pontos".

Para esta receção ao Sporting, o treinador ainda não pode contar com os lesionados Kiki Afonso e Aburjania.

O AVS, 16.º classificado, com 22 pontos, recebe este domingo o líder do campeonato Sporting, com 52, numa partida agendada para as 18h00, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.