Farense empata em Arouca

Um golo de Tomané permitiu ao Farense arrancar o empate 2-2 em casa do Arouca, em jogo da 23.ª jornada da I Liga, que dá uma réstia de esperança aos algarvios na luta pela permanência.

A formação de Arouca, já há oito jogos sem perder e que registou o terceiro empate consecutivo, esteve perto de vencer, ao virar o resultado com golos de Trezza (56 minutos) e de Dylan Nandín (67), anulando a vantagem dos algarvios, que somaram o oitavo jogo sem vencer e interromperam uma série de quatro derrotas seguidas, obtida por Poloni (44), enquanto Tomané (89) restabeleceu a igualdade.

Com este resultado, o Arouca fecha a ronda no 12.º posto, com 25 pontos, enquanto o Farense e 17.º e penúltimo, com apenas 16 pontos, a três do AVS, 16.º e em lugar de play-off de manutenção.

Veja o resumo da partida: