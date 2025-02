Luís Freire. Jogo contra FC Porto é “grande desafio e oportunidade”

O treinador do Vitória Guimarães, Luís Freire, afirma que a visita ao FC Porto, no encerramento da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, é "grande desafio e oportunidade" para os minhotos regressarem aos triunfos.

Há cinco semanas no comando dos vitorianos, Luís Freire realçou que o plantel tem melhorado um processo defensivo que estava "um bocadinho irregular", com problemas nas bolas paradas, e a "construção sob pressão" para criar cada vez mais oportunidades, como, a seu ver, aconteceu na receção ao Sp. Braga (0-0), pelo que espera um jogo com duas equipas a procurar o golo, no Estádio do Dragão.

"Temos um grande desafio, mas também uma grande oportunidade para dar sequência ao crescimento da equipa nos últimos jogos. Vimos de um jogo em que fomos superiores ao Sp. Braga. [O FC Porto] é um adversário que joga em casa, com muito apoio, mas queremos disputar o jogo para vencer. Temos de ir à procura de pontos e de vitórias", frisou, ao projetar o duelo de segunda-feira.

Apesar de referir que não lhe "compete avaliar a época do FC Porto", terceiro classificado da tabela no arranque da jornada, com 46 pontos, o técnico de 39 anos frisou que a equipa treinada pelo argentino Martín Anselmi joga num sistema tático '3-4-3', com nuances de '3-5-2', e apresenta "uma capacidade ofensiva boa", apesar de já ter sofrido golos com erros na construção, como no empate na visita ao Rio Ave (2-2).

Ciente de que "não é fácil para ninguém" jogar no reduto portista, o 'timoneiro' vitoriano realçou que a sua equipa se quer apresentar com "ambição e energia alta", "a jogar concentrada", em busca de "uma alegria que já merece".

"Encontrámos equipas a construir numa 'linha' de três defesas, o Estoril e o AVS. Temos bem definido o que vamos fazer e o que queremos explorar, pelo meio-campo e pelas alas. Amanhã (segunda-feira) queremos criar oportunidades e finalizá-las. É o que nos falta", acrescentou.

Questionado sobre Tomás Händel, associado a uma transferência para o FC Porto no mais recente 'mercado de inverno', Luís Freire realçou que o médio "está a crescer na sua performance" e se encontra "muito motivado", independentemente do adversário que se segue.

O treinador vincou também que o Vitória tem de "estar preparado para qualquer jogo com adversários de "poder grande" se quiser "fazer coisas boas" nos três meses que restam da temporada, quer no campeonato, quer na Liga Conferência, prova em que vai defrontar os espanhóis do Betis nos oitavos de final, em jogos marcados para 6 e 13 de março.

O Vitória de Guimarães, oitavo classificado da I Liga portuguesa de futebol, com 31 pontos, defronta o FC Porto, quarto, com 46, em partida agendada para as 20h15 de segunda-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, com arbitragem de António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.