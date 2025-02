Rui Ferreira. "Com um pouco de sorte até podíamos ter chegado ao terceiro"

O treinador do AVS, Rui Ferreira, confirma a dificuldade da partida, mas até admite que poderiam ter chegado ao terceiro golo e à vitória contra o Sporting.

Análise

"Um jogo difícil. Planeámos bem, sabíamos que podíamos encontrar um Sporting numa linha a quatro ou a três. Estávamos a ter dificuldade nos corredores laterais. Retificamos ao intervalo. Sofremos dois golos, que depois vocês também poderão fazer a vossa avaliação, mas retificamos para dar amplitude aos três médios e ser mais competitivos. Tenho que elogiar a capacidade de superação e crença dos meus jogadores. Sabíamos que podíamos fazer um golo e ir à procura do segundo. A segunda parte espelhou a nossa ambição. Com um pouco de sorte até podíamos ter chegado ao terceiro. Estou muito satisfeito por aquilo que a equipa produziu. É isto que queremos incutir, jogar sempre com o pensamento na vitória"

Ambição no jogo

"Tenho que pedir ambição e demonstrar coragem. Se peço ambição e não coloco jogadores para a frente estou a contradizer-me. O Piázon, que é um jogador que joga mais na frente, esteve mais posicionado. Com o evoluir do jogo e com a crença proporcionou-se para podermos recuperar"

Ponto conquistado

"Um ponto é positivo atendendo ao adversário que é, mas queríamos os três. Este ponto só faz sentido se dermos continuidade e se continuarmos nesta linha. Vamos à procura disso, de amealhar, e no final fazer contas. O que queremos é tentar sair desta situação desconfortável. Só com muita ambição podemos fazer"

Desentendimento entre Piazon e Nacho

"É a tensão no momento. Nem sei o que se passou, vou tentar perceber. Já estive lá dentro e sei que as emoções estão ao rubro e podem originar atitudes menos corretas. vou tentar perceber, mas também quero homens com coração e alma. porque se não for assim não damos o clique necessário para chegar onde queremos. Eles são adultos. No balneário não vi nada de anormal. São coisas passageiras"

AVS e Sporting empatam 2-2 em partida da jornada 23 da I Liga.