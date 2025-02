César Peixoto de saída do comando técnico do Moreirense

César Peixoto está de saída do comando técnico do Moreirense, segundo avança o jornal "A Bola", esta segunda-feira. Notícia entretanto confirmada pelo clube de Moreira de Cónegos, em comunicado.

"A Moreirense SAD informa que iniciou negociações com o treinador César Peixoto para a cessação, com efeitos imediatos, do contrato de trabalho desportivo que vigorava desde o início da presente época", lê-se.

De acordo com a edição online de "A Bola", o treinador, de 44 anos, ainda deu o treino da manha desta segunda-feira, no entanto, foi depois informado, por telefone, de que estava dispensado. Seguiram-se, então, as negociações para a rescisão do contrato de César Peixoto, que estava em Moreira de Cónegos desde o final da temporada passada.

O antigo internacional português não resiste à derrota com o Famalicão, por 2-0, a contar para a 23.ª jornada do campeonato. O Moreirense, que nos últimos 11 jogos só venceu um, ocupa o 11.º lugar, com 26 pontos, mais seis que o AVS, primeira equipa abaixo da linha de água.

Esta foi a segunda passagem de César Peixoto pelo Moreirense - também orientou os cónegos em 2020/21. Além disso, o antigo lateral-esquerdo já passou por Varzim, Académica, Chaves e Paços de Ferreira.

Com a saída de Peixoto do Moreirense, aumenta para 14 o número de equipas da I Liga que já trocaram de treinador pelo menos uma vez, esta época. Restam apenas Estoril Praia, Casa Pia, Santa Clara e Nacional.

[Notícia atualizada às 18h47 do dia 24 de fevereiro de 2025 - Comunicado do Moreirense a confirmar a saída de César Peixoto]