Empate no Dragão "sabe a pouco" ao Vitória de Guimarães. "Em nada fomos inferiores"

João Ferreira, adjunto de Luís Freire, expulso durante o jogo, considera que o Vitória de Guimarães "em nada foi inferior" ao FC Porto e que podia ter saído do Estádio do Dragão com os três pontos, esta segunda-feira.

"Sabe a pouco, vínhamos à procura dos três pontos. E depois de ver o jogo, podíamos ter saído daqui com os três pontos. Conseguimos fazer um golo, faltou o objetivo de fazer um segundo, mas em nada fomos inferiores ao Porto", frisa o treinador adjunto, em declarações à Sport TV, após a partida da jornada 23, que terminou empatada a um golo.

O Vitória termina a ronda no oitavo lugar, com 32 pontos, menos sete que o Santa Clara, quinto classificado do campeonato.

Análise: "Faltaram os três pontos. Queríamos assumir o jogo. Sob pressão na primeira parte conseguimos a espaços, mas faltou criar mais perigo. Primeira parte dividida, sem grandes oportunidades. Na segunda parte, fizemos um golo que foi anulado quando estávamos por cima. Acabámos por sofrer um golo, apesar de a equipa nunca se ter desorganizado defensivamente, e depois a equipa deu uma resposta tremenda. Não estamos contentes com este empate, viemos para cá para ganhar. Empate é um resultado que se ajusta, não ficámos a dever em nada ao Porto, em casa deles, de um candidato ao título."

Surpresa no onze do FC Porto: "Não estávamos à espera do Tomás Pérez, mas sabíamos que o Porto já tinha feito isso com o Stephen. Ou seja, acreditávamos que eles jogariam de forma igual, mas com características individuais diferentes. Nos primeiros minutos, conseguimos perceber que a estrutura seria exatamente idêntica."

