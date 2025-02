FPF. Secretário de Estado ouviu "com muita atenção" pedidos de Pedro Proença

O secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, confirmou esta segunda-feira que irá analisar os pedidos feitos por Pedro Proença na tomada de posse como novo presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"Ouvimos naturalmente com muita atenção. Se olharmos para o que está escrito no programa de Governo, encontramos alguns desses compromissos. Algumas delas são questões com algum tempo. É o momento de analisar, nós estamos com um plano de desenvolvimento desportivo em construção, e já numa fase avançada. É o momento certo para podermos olhar para eles com uma visão alargada", salientou o governante.

Durante o discurso na tomada de posse, Pedro Proença apelou ao Governo a redução do IVA para espetáculos desportivos, um 'choque' fiscal "forte" e mais infraestruturas desportivas, garantindo "não ser escudo para governos, nem bala para governantes".