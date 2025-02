Nota 4 para António Nobre. Acertou todas as decisões na área

O videoárbitro (VAR) Bola Branca atribui Nota 4 a António Nobre, árbitro do FC Porto 1-1 Vitória de Guimarães, da jornada 23 da I Liga.

Tiago Rocha considera que o juiz da partida fez "uma arbitragem positiva" e destaca o reduzido número de faltas assinaladas e cartões amarelos exibidos. Quando foi necessário, o VAR ajudou a decidir bem.

Minuto 18: "O Porto fica a pedir penálti, num lance entre Pepê e Varela. Varela joga primeiro a bola com as mãos e o contacto é inevitável. Boa decisão de António Nobre."

Minuto 39: "Há uma bola cruzada para a área do Porto e que bate na mão de Zé Pedro. O Vitória fica a pedir penálti, mas a mão está junta ao corpo, por isso nada a dizer, mais uma boa decisão."

Minuto 41: "É bem visível nas imagens que Namaso está adiantado. Golo bem invalidado ao Porto."

Minuto 52: "Uma bola vai ao ombro de Miguel Maga na área do Vitória, num lance com Francisco Moura. Boa decisão do árbitro ao nada assinalar."

Minuto 55: "No início da jogada João Mendes está em fora de jogo por 19 centímetros. Ajuda preciosa do VAR."

Minuo 86: "Tudo é legal no golo do Vitória, Úmaro está adiantado em relação à defesa do Porto mas parte antes da linha do meio-campo."