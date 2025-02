Carvalhal: “Temos de fazer o que temos feito, acreditar que é possível passar. Nós queremos jogar”

Será a terceira vez que as duas equipas se vão defrontar esta época, tendo os minhotos vencido no Estádio da Luz, em Lisboa, para a I Liga (2-1) e os 'encarnados' levado a melhor na meia-final da Taça da Liga (3-0), mas, para Carlos Carvalhal, o jogo de quarta-feira "não tem nada a ver com os outros dois, é um jogo da Taça de Portugal, com características também diferentes”.

Para o treinador, "jogar neste tipo de estádios é um dos jogos mais difíceis" do Sporting de Braga.

"Acima de tudo, a nossa equipa tem de continuar a fazer o que tem feito e, fundamentalmente, acreditar que é possível passar", afirmou.

Para o técnico, outro ponto importante é "manter a mesma humildade e os pés no chão" que tem contribuído para o "percurso excelente, principalmente em 2025, e na mesma proporção da humildade alguma astúcia, personalidade e muita ambição".

Em quarto lugar no campeonato, com os mesmos pontos do terceiro, o FC Porto, e a seis do duo da frente, Sporting e Benfica, Carlos Carvalhal recusa assumir qualquer candidatura, mas na Taça de Portugal a ambição é de chegar à final e vencer a prova, tendo mesmo lembrado a conquista da Taça em 2020/21 pelos 'arsenalistas' numa final diante do Benfica (2-0).

"Já vencemos [equipa técnica] uma Taça de Portugal [pelo clube], o Sporting de Braga tem três e gostaríamos de atingir a quarta, mas, para lá chegar, é preciso destronar um adversário fortíssimo, como é o Benfica, a jogar na sua casa. [Em 2020/21] Eliminámos o FC Porto nas meias-finais", recordou.