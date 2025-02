Tirsense derrota Elvas e está nas meias-finais da Taça de Portugal

O Tirsense está nas meias-finais da Taça de Portugal, depois de eliminar O Elvas, com uma vitória por 2-0, esta terça-feira. Num estádio cheio, em festa constante, quem celebrou, no fim, foram os adeptos visitantes.

A equipa de Santo Tirso adiantou-se no marcador em cima do intervalo, com um golo de Júnior Franco, que saltou bem alto para cabecear um cruzamento de Bernardo Mesquita para o fundo dos redes.

O início da segunda parte também sorriu ao Tirsense, que ampliou a vantagem aos 53 minutos. Daniel Rodrigues rematou rasteiro, de fora da área, e a bola bateu no poste, antes de rebolar para dentro da baliza.

Este duelo de equipas do Campeonato de Portugal nos quartos de final garantia que, pela primeira vez na história, a quarta divisão estaria representada no lote dos quatro melhores da Taça. O representante será o Tirsense, que repete o feito de 1971 (há 54 anos) e que vai lutar por um lugar na final da "prova rainha" com Benfica ou Sporting de Braga.

Águias e guerreiros defrontam-se na quarta-feira, a partir das 20h45. O jogo no Estádio da Luz terá relato em direto e acompanhamento ao minuto na app e no site da Renascença, em rr.pt.