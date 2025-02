“A maioria gostava de ir à Luz”: Tirsense espera por Benfica ou Braga na Taça de Portugal

Mais de meio século depois, o Tirsense está nas meias-finais da Taça de Portugal. O clube do Campeonato de Portugal eliminou o Elvas e tornou-se na primeira equipa da quarta divisão a alcançar esta fase da competição.

O lugar na história está garantido, resta saber quem será o adversário. Aberto Festa, secretário-geral do Tirsense, mostra-se indiferente quanto a quem será o adversário nas meias-finais, que serão disputadas a duas mãos, mas admite: no clube, “a maioria gostava de ir à Luz”.

“Há 54 anos que não atingíamos as meias-finais e, ao fim destes anos todos, conseguimos. Não contávamos, não contávamos mesmo, a equipa do Elvas é uma equipa muito poderosa, mas conseguimos sem qualquer margem para dúvidas”, diz o dirigente do Tirsense.

Para as meias-finais, Alberto Festa dá o mote: desfrutar, ter noção dos limites, mas não duvidar da capacidade de surpreender.

“Eles vão desfrutar desses dois jogos, vão desfrutar e vão jogar sem qualquer tipo de pressão, até porque nós sabemos os nossos limites... Mas também já tenho visto coisas piores, já tenho visto surpresa nas taças, não é? Sabemos as nossas limitações e será realmente muito bom, até para a terra, para Santo Tirso, para o Tirsense e para toda a malta, para todos os jogadores”, conclui.