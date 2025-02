J. P. Pinto. Taça de Portugal é altura para “equipas de dimensão inferior” se afirmarem

O Gil Vicente vai procurar revitalizar-se na receção ao campeão nacional Sporting, na quinta-feira, dos quartos de final da Taça de Portugal de futebol, deseja o treinador José Pedro Pinto.

“O Sporting está no topo dos topos no futebol português: é campeão e líder da I Liga, mas a Taça de Portugal é, por tradição, o momento em que equipas de dimensão inferior se podem afirmar e mostrar caráter e trabalho. Temos a oportunidade de marcar um ponto de viragem em relação ao passado recente e dar uma vida nova para o que resta da época”, vincou o técnico, em declarações reproduzidas pelos meios oficiais do clube de Barcelos.

Envolvido na pior sequência de resultados em 2024/25, com cinco derrotas nas diversas provas, o Gil Vicente vai ser comandado pela segunda vez por José Pedro Pinto, que tinha sido promovido da equipa de sub-19 minhota como sucessor de Bruno Pinheiro e estreou-se no desaire frente ao Casa Pia (1-0), no sábado, em Rio Maior, da 23.ª jornada da I Liga.

“Estou em crer que a equipa vai encarar este jogo com otimismo, determinação e grande vontade de vencer, sabendo que terá um adversário extremamente difícil”, reconheceu.

O Gil Vicente receberá o Sporting pouco mais de dois meses depois do empate na 15.ª ronda da I Liga (0-0), que ditou o despedimento de João Pereira, ex-futebolista dos dois emblemas e, entretanto, readmitido no comando da equipa B ‘verde e branca’, da Liga 3.

“É um jogo de Taça e, por isso, vai ter de haver um vencedor. Na altura, fizemos um jogo bastante competitivo e seguro do ponto de vista defensivo, mas teremos de marcar para vencer”, advertiu José Pedro Pinto, que estava a comandar os sub-19 há um ano e meio.

O treinador vai reencontrar Rui Borges, com quem já coincidiu no Sporting de Braga, em 2003/04, quando o atual técnico do Sporting jogava ao serviço da equipa B ‘arsenalista’.

“Não voltámos a falar desde então. Cruzámo-nos em Braga e ele fez um percurso técnico muito interessante e bem melhor do que como futebolista. Vou ter o prazer de o cumprimentar e felicitar, mas, quando a bola começar a rolar, tentaremos vencer”, frisou.

O vencedor do quarto e último embate dos ‘quartos’ da 85.ª edição da Taça de Portugal vai medir forças nas meias-finais com o também primodivisionário Rio Ave, que afastou em casa o São João de Ver (2-1), da Liga 3, com as duas mãos agendadas para entre 1 e 3 de abril, em Barcelos ou Alvalade, e de 22 a 24 do mesmo mês, em Vila do Conde.

O outro finalista será decidido entre Benfica e Sp. Braga, que se defrontam hoje em Lisboa, e o Tirsense, primeiro clube de sempre do quarto escalão nacional a chegar às ‘meias’, após vencer na terça-feira em Elvas (2-0), também do Campeonato de Portugal.

“Para quem joga ou treina, ir ao Jamor é um momento único e inesquecível. É um pouco precoce falar da final, pois temos dois obstáculos para ultrapassar, mas era interessante as pessoas de Barcelos poderem viver e saborear esse momento especial”, notou José Pedro Pinto, que, como adjunto de Manuel Machado, participou na decisão perdida pelo Vitória de Guimarães com o FC Porto (6-2), então orientado pelo atual presidente André Villas-Boas, em 2010/11, no Estádio Nacional, em Oeiras.

O Gil Vicente, semifinalista em 1976/77 e 2015/16, recebe o Sporting, terceiro mais titulado, com 17 troféus, na quinta-feira, às 20h45, no Estádio Cidade de Barcelos, sob arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.