SC Braga-FC Porto da jornada 25 marcado para 8 de março

O Sporting de Braga-FC Porto da jornada 25 do campeonato vai realizar-se no dia 8 de março, sábado, às 20h30, revelou a Liga esta quinta-feira.

Da mesma ronda, nota para o Benfica-Nacional, marcado para as 18h00 do mesmo dia, e para o Casa Pia-Sporting, que se disputará no dia seguinte, domingo, 9 de março, também a partir das 18h00.

Vale também a pena destacar o clássico entre Boavista e Vitória de Guimarães, que tem data marcada para 9 de março, às 20h30.

A jornada 26 abre no sábado, com o Farense-Braga, às 15h30. No mesmo dia, jogam-se o FC Porto-AVS, às 18h00, e o Sporting-Famalicão, pelas 20h30. Para domingo, às 18h00, está agendado o Rio Ave-Benfica.

Os jogos dos três grandes terão relato em direto e acompanhamento na rádio, no site e na app da Renascença, nas respetivas datas.

Jornada 25:

7 de março (sexta-feira)

Estrela Amadora - Gil Vicente

8 de março (sábado)

AVS - Arouca, 15h30

Benfica - Nacional, 18h00

Estoril Praia - Farense, 18h00

SC Braga - FC Porto, 20h30

9 de março (domingo)

Santa Clara - Moreirense, 15h30

Casa Pia - Sporting, 18h00

Boavista - Vitória SC, 20h30

10 de março (segunda-feira)

Famalicão - Rio Ave, 20h15

Jornada 26:

15 de março (sábado)

Farense - SC Braga, 15h30

Gil Vicente - Santa Clara, 15h30

FC Porto - AVS, 18h00

Sporting - Famalicão, 20h30

16 de março (domingo)

Nacional - Casa Pia, 15h30

Arouca - Estoril Praia, 15h30

Rio Ave - Benfica, 18h00

Moreirense - Boavista, 20h30

Vitória SC - Estrela Amadora, 20h30