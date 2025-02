Treinador Vasco Seabra renova contrato com Arouca até 2026

Vasco Seabra renovou contrato com o Arouca até 2026, ou seja, por mais uma época, segundo anuncia, esta quinta-feira, o clube da I Liga.

O treinador fica, ainda, com opção de extensão do contrato por mais um ano. Caso seja exercida, o treinador português, de 41 anos, ficará ao comando dos lobos de Arouca nas próximas duas temporadas.

Vasco Seabra chegou a Arouca em outubro, sucedendo Gonzalo García, que iniciara a época. O técnico pacense dinamizou a equipa, que atualmente ocupa o 12.º lugar da I Liga, com 25 pontos em 23 jornadas, mais cinco que o AVS, primeira equipa abaixo da linha de água.

O Arouca vive um momento de forma sem precedentes na sua história, com uma série de oito jogos seguidos sem perder para o campeonato. Também leva 11 jogos consecutivos a marcar, quando à chegada de Vasco Seabra tinha o segundo pior ataque da tabela classificativa.

Vasco Seabra saltou para a elite do futebol português em 2016/17, quando assumiu o comando do Paços de Ferreira. Desde então, já passou por Famalicão, Estoril sub-23, Mafra, Boavista, Moreirense e Marítimo.

No sábado, a partir das 18h00, o Arouca recebe o FC Porto - que Vasco Seabra derrotou três vezes na temporada passada, ao comando do Estoril Praia -, a contar para a 24.ª jornada do campeonato. Jogo com relato em direto e acompanhamento na rádio, na app e no site da Renascença.