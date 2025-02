Sócios querem demissão, mas presidente do Marítimo promete antecipar-se e "bater com a porta"

Obviamente, demito-me, é isso que tem em mente Carlos André Gomes. Em declarações a Bola Branca, o presidente do Marítimo garante que "bate com a porta" caso dê entrada o requerimento anunciado a pedir a sua saída.

Descontente com a gestão, um grupo de associados dos insulares terá já recolhido mais de 50 assinaturas para pedir uma Assembleia Geral (AG) visando a destituição do atual líder do clube dos Barreiros.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Carlos André Gomes assegura, já esta sexta-feira, que a confirmar-se o requerimento vai "embora", seja por via também de uma AG, seja de forma imediata por sua opção.

"A partir do momento em que aparecer o requerimento, esta direção vai solicitar ao presidente da AG uma AG para discutir a destituição ou a demissão imediata. Não faço mais comentários. Quero fechar o assunto por agora", atirou Carlos André Gomes, de forma lacónica, rejeitando que a diligência o deixe "triste".

"Tenho de respeitar a vontade dos sócios, fico triste é quando perco os jogos", finaliza o dirigente maritimista, cuja equipa ocupa o 15.º lugar da 2.ª Liga, quatro pontos acima do FC Porto B, que está em posição de play-off de manutenção.