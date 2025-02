Vasco Seabra: "Sabemos que vamos ter um FC Porto ferido"

O treinador do Arouca, Vasco Seabra, disse hoje esperar um FC Porto "ferido, mas a quer responder ao momento menos favorável", no jogo da 24.ª jornada da I Liga de futebol, no sábado. "Sabemos que vamos ter um FC Porto ferido, que quer responder ao que tem sido um momento menos favorável. Mas também sabemos que vamos ter de lidar com um adversário cheio de qualidade individual, com um treinador que chegou com muita vontade de mostrar o que consegue fazer", disse o treinador do Arouca. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Vasco Seabra espera, por isso, que os 'dragões' entrem no jogo "muito fortes e com vontade de dar essa resposta", embora garante que o foco do Arouca tem de estar "naquilo que pode fazer".

"Temos de aproveitar as nossas qualidades perante as fragilidades do adversário. As equipas da nossa dimensão também trabalham muito bem e complicam a vida aos grandes. Temos de valorizar esse trabalho", disse Vasco Seabra. Questionado sobre os ajustes que os 'azuis e brancos' têm feito nos 'onze', o treinador do Arouca garantiu estar preparado para um adversário que "varia muito a forma de construir, os jogadores e os posicionamentos". "Temos de saber que eles têm muita qualidade, que vão fazer um jogo que nos vai levar para um grau de dificuldade altíssimo. Precisamos de estar na nossa maior capacidade de competir, mostrando capacidade união e a convicção que é possível vencer", vincou. Os arouquenses estão há oito jornadas consecutivas a pontuar [cinco empates e três vitórias], e o treinador assume que esse é um registo que "dá confiança".