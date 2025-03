Belenenses lamenta "violência policial" e ação de árbitro

O Belenenses condena “de forma veemente os episódios ocorridos no final do jogo da 4ª jornada da Liga 3 entre Belenenses e Varzim”.

Em causa “a decisão do árbitro da partida de ter ordenado à força policial presente no recinto a identificação, logo após o final do encontro, de uma criança que exercia funções de apanha-bolas, incendiando o ambiente e assim estragando o que deveria ser apenas um espetáculo desportivo”.

O clube acrescenta: “Com efeito, mostrando-se forte com os fracos - neste caso com uma criança -, a atitude totalmente despropositada e sem motivo algum levada a cabo pelo árbitro Hugo Silva que, aparentemente, não reúne condições de ponderação e bom senso para o ser, deu origem à concentração de um grande número de adeptos a que se seguiram momentos de violência policial, com diversos adeptos agredidos, um deles com gravidade e que teve de receber assistência hospitalar no Hospital de São Francisco Xavier.”

O clube do Restelo “manifesta a sua solidariedade incondicional para com todos os adeptos que foram alvo de agressões, colocando-se à sua disposição para os apoiar em todas as ações que entendam tomar no sentido de lembrar a todas as entidades envolvidas que, acima de tudo, o futebol deve ser um espaço de famílias, de alegria nas bancadas e de fortalecimento dos elevados valores do Desporto”.