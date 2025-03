Vasco Seabra. “Fica a frustração de não termos conseguido reduzir”

O treinador do Arouca, Vasco Seabra, elogia a primeira parte da sua equipa e lamenta as “faltas e faltinhas” na segunda.

A partida

"Penso que as duas partes são distintas. Na primeira competimos muito bem, a condicionarmos o jogo e a controlarmos os timings certos para pressionar. Falhámos só dois que deram profundidade ao FC Porto. Mas penso que conseguimos atrair os espaços e com isso criar algumas dificuldades ao FC Porto. Acho que foi uma primeira parte muito dividida, connosco até por cima do jogo. Na segunda, o jogo muda de cariz, fica a frustração. O FC Porto veio muito para trás. Não tivemos tanta capacidade para conseguir projetar mais gente. Queríamos ter mais chegada. Fica a frustração de não termos conseguido reduzir porque acho que o jogo ficou com muitas faltas e faltinhas, muitas paragens, jogo travado, acabou por baixar muito o ritmo e isso acabou por beneficiar o FC Porto".

Tempos de saída do Arouca

"Acredito que se o jogo tem ficado com o FC Porto a querer pressionar, estávamos a conseguir desbloquear quase sempre. O FC Porto optou por resguardar e sair em transição. Sabiam que não íamos ficar apenas no 1-0, queríamos tentar virar o jogo, fica o orgulho dos jogadores.

Sensação de que tentou tudo

Procurámos dar mais profundidade e critério no cruzamento. A verdade é que tivemos dificuldades. Pena não termos reduzido para conseguirmos entrar no jogo".

O FC Porto derrotou o Arouca, por 2-0, com golos de Samu e Fábio Vieira.