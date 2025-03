O Rio Ave derrotou o Sp. Braga, por 2-1, em partida da jornada 24 da I Liga.

Em Vila do Conde, a equipa da casa levou a melhor com golos de Clayton (já 12 golos no campeonato) e Panzo.

Do lado arsenalista ainda empatou o avançado Fran Navarro.

Com esta derrota, os guerreiros do Minho deixam fugir o FC Porto no terceiro lugar da tabela (47-50 pontos).

Já os vilacondenses sobem aos 29 pontos e seguram o 10.º lugar.

Veja o resumo da partida: