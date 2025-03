Um jovem de 13 anos foi hospitalizado após ter sofrido um choque de cabeça durante um jogo de futebol disputado este domingo de manhã na freguesia de Moreira, em Monção.

De acordo com o jornal “O Minho”, que confirmou com uma fonte dos Bombeiros de Monção, o incidente aconteceu por volta das 10h30, no Campo da Tomada.

O rapaz foi transportado de helicóptero para o Hospital de São João, no Porto, mas não há, para já, mais pormenores.