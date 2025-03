Guimarães ganha ao Casa Pia

O Vitória Guimarães venceu, em casa, o Casa Pia, por 1-0, em encontro da 24.ª jornada da I Liga de futebol, e colocou-se a um ponto dos lisboetas, sextos colocados.

O suplente Umaro Embaló, que na ronda anterior já tinha saltado do banco para selar o empate com o FC Porto, no Dragão (1-1), marcou, aos 79 minutos, o tento dos minhotos, que somaram apenas o segundo triunfo nos últimos 12 jogos.

Os minhotos saltaram, provisoriamente, para o sétimo lugar, com 35 pontos, a um do Casa Pia, sexto, que perdeu apenas pela terceira vez nas derradeiras 12 rondas, e com mais um do que o Estoril, de visita na segunda-feira a Alvalade.

Veja o resumo da partida: