Lystov dá primeira vitória ao Boavista em casa

O lanterna-vermelha Boavista somou a terceira vitória na I Liga de futebol, e primeira em casa, após oito derrotas consecutivas e 13 jogos sem ganhar, ao bater o Santa Clara por 1-0, na 24.ª jornada.

O central russo Vitali Lystov marcou, aos 81 minutos, na sequência de um canto de Salvador Agra, o golo dos axadrezados, que não venciam desde 2 de novembro de 2024 (2-1 em Barcelos, na 10.ª ronda).

O Boavista passou a somar 15 pontos, provisoriamente menos cinco do que o 16.º colocado, o AVS, enquanto o Santa Clara, quinto, manteve-se com 39, mais três do que o Casa Pia, que segue em sexto, mas pode ser ultrapassado pelo Estoril (34).

Veja o resumo da partida: