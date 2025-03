Luís Freire. Somos uma equipa extremamente competitiva

O treinador do V. Guimarães fez, esta quarta-feira, a antevisão da partida da Liga Conferência contra o Betis. Luís Freire recorda as exibições com FC Porto, Sporting e Sp. Braga. "Batemo-nos com todos e não fomos inferiores a nenhum deles".





Empate recente com FC Porto

"Jogámos com o FC Porto, contra Sporting há menos de dois meses e com Sp. Braga e batemo-nos com todos e não fomos inferiores a nenhum deles. Isso mostra bem a capacidade dos jogadores, a ambição também. Somos uma equipa extremamente competitiva, capaz em qualquer campo, temos demonstrado isso. E o percurso na Liga Conferência confirma-o".





Estreia europeia do treinador

"A carreira já vai longa, é uma uma etapa apenas, foco está no jogo. Preparámo-nos bem para jogar, temos ambição para jogar. As pessoas merecem o nosso melhor e é isso que vão ter. Primeiro focar neste jogo, procurar ganhá-lo."



Aspirações do Vitória

"Jogo a jogo, todos os jogos são muito importantes, campeonato ou Europa, são 2 frentes em que temos objetivos. Na Liga Conferência passa primeiro por amanhã estarmos preparados e o melhor resultado será vencer, vamos pensar assim no jogo. O que controlamos. Do outro lado uma equipa com capacidade, jogadores mundialmente conhecidos, sabemos disso tudo. Há jogadores com esse cartel, sabemos que é equipa que joga 4x3x3, tenta pressionar, estamos identificados. Sabemos quem nós somos, cada vez que entramos em campo juntos, sempre focados no nosso jogo, ter muita ambição e vontade."

Experiência de Pellegrini

"Máximo respeito, admiração na perspetiva de uma carreira longa, não passa disso. Amanhã começa o jogo, há muita competência dos dois lados, temos essa consciência."



Preparação

"Foi perfeitamente normal, não fugiu ao que costuma ser, pode no final do jogo não correr bem mas encaramos sempre para ganhar, já o provámos na Europa e em Portugal contra as melhores equipas portuguesas. É isso que quero que se veja em campo amanhã e na 2ª mão, queremos que comece o jogo e dar o máximo para vencer."

Derrotas em 2013 com o Betis:

"Tudo o que está para trás, bom ou mau, já não conta. Amanhã é um novo capítulo que vamos construir juntos. Quem gosta dos clubes quer sempre que a equipa ganhe, ter boas recordações, amanhã é uma nova história. É a eliminar e o tamanho do desafio é tão grande como o desafio."



Freire passou por todos os escalões em Portugal e chega à Europa

"Vou ser honesto: Às vezes dizemos que estivemos num sítio… Este jogo vai ser mais um na minha vida, sei como me comporto, vai ser mais um dia que quero ganhar, não vou sentir nada de diferente. Quero é que a gente jogue bem e ganhe o jogo."