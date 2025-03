"Está tudo muito renhido". César Peixoto confia que pode manter o Gil Vicente na I Liga

Peixoto herdou uma equipa que, sob o comando de Bruno Pinheiro e, posteriormente, do interino José Pedro Pinto, vem de uma sequência de seis derrotas seguidas (cinco no campeonato e uma na Taça). Ainda assim, diz não ter sentido a equipa "em depressão". Pelo contrário: "Senti um grupo ávido de assimilar as novas ideias e a trabalhar com afinco."

"Será um final de época complicado, está tudo muito renhido na tabela classificativa. Mas acredito no potencial do nosso trabalho e na qualidade dos jogadores para garantirmos o objetivo de manter o Gil Vicente na I Liga", referiu, esta quinta-feira, na primeira intervenção como comandante dos barcelenses.

O novo treinador do Gil Vicente, César Peixoto, mostra confiança no potencial da equipa para garantir a manutenção na I Liga, mesmo reconhecendo que "a tarefa será difícil".

Peixoto estreia-se no banco do Gil Vicente na sexta-feira, diante do Estrela da Amadora, a contar para a jornada 25 do campeonato. Um jogo que considerou "importante, mas não decisivo".

"O Gil Vicente não vence há cinco jogos para o campeonato e uma vitória é sempre importante, temos de regressar aos triunfos. (...) Sendo um adversário direto, é normal que haja uma carga emocional maior. Mas a meta não é só neste jogo, é no final do campeonato e temos de fazer crescer a equipa", vincou.

Questionado sobre se vai promover mudanças significativas na vertente tática equipa, César Peixoto salientou que, se foi contratado, "é porque as coisas não estavam a correr bem". Ainda assim, garantiu que a sua intenção não é "alterar tudo", porque "nem tudo estava mal".

"O importante é colocar os jogadores o mais confortáveis possíveis para se exprimirem da melhor maneira e ajudarem o coletivo", partilhou.

O Gil Vicente, 15.º classificado, com 22 pontos, joga na sexta-feira no terreno do Estrela da Amadora, 16.º também com 22, numa partida agendada para as 20h15, com arbitragem de João Gonçalves.