Luís Freire. “Fizemos um bom jogo com muita qualidade”

O treinador do Vitória Guimarães, Luís Freire, elogia a exibição da sua equipa contra o Betis para a Liga Conferência.

A partida

“O mais importante era a equipa jogar bem, fizemos um bom jogo com muita qualidade, com um Betis pressionante, uma equipa com muito valor. Tivemos coragem, sabíamos os espaços que queríamos explorar. Os jogadores perceberam bem o jogo, puseram em prática o que preparámos. Sob pressão, não é fácil jogar aqui com todo este fervor. Três oportunidades de golos, tudo bem feito, o Betis também as teve. Jogo equilibrado e bem jogado.

Segunda parte

“Na segunda parte, não é fácil sair do balneário e sofrer logo o golo, equipa reagiu bem. Continuámos a acreditar. Fomos pondo energia na equipa, 2-2 premeia atitude da equipa, não fomos inferiores ao Betis. Resposta cabal dos jogadores”.

A equipa

“Gosto muito da mentalidade que encontrei nos jogadores, mentalidade dos jogadores é parecida à minha, a querer procurar soluções, penso que quando isso acontece fica bom para toda a gente. Hoje conseguimos pôr em prática, não é fácil, é difícil conseguir, têm muito mérito os jogadores. Todos estão conscientes de que fizeram uma grande exibição. É um empate, mas diz muito sobre a nossa qualidade e há jogadores a aparecer na equipa nesta fase, como o Hevertton e o Embaló, mas ambição é máxima da nossa parte”.

Hevertton Santos e Umaro Embaló

“São muito rápidos, muito intensos e disponíveis a defender, fortes nos duelos. Equipa está numa fase e já lhes disse que todos iam jogar e que iam ser bastante importantes”.

O V. Guimarães empatou 2-2 com o Betis na primeira mão da Liga Conferência.