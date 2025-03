Vitória procura contrariar histórico com Bétis

O Vitória de Guimarães tentará contrariar o histórico de derrotas com equipas espanholas, em geral, e com o Bétis, em particular, no jogo desta quinta-feira, em Sevilha, dos oitavos de final da Liga Conferência.

A equipa portuguesa já defrontou no passado equipas espanholas em provas europeias. Com o Bétis, o desfecho foi sempre infeliz para os vimaranenses. Na época 2013/14, na fase de grupos da Liga Europa, a equipa de Sevilha levou a melhor, em casa e fora, vencendo por 1-0. Na altura, o técnico da equipa de Guimarães era Rui Vitória.

Estes dois duelos com o Bétis foram os confrontos mais recentes do Vitória com equipas do país vizinho.

No entanto, o clube português já tinha defrontado nove vezes equipas espanholas anteriormente. A média de resultados não é positiva: sofreu sete derrotas e trinfou apenas duas vezes (uma contra o Atlético de Madrid em 1986 e outra contra a Real Sociedad em 1992). Ambas as vitórias permitiram apuramentos nessas eliminatórias, as duas na Taça UEFA.