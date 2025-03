Carvalhal. “Vitória não merece contestação”

O treinador do Sp. Braga, Carlos Carvalhal, elogiou os seus jogadores, após a vitória sobre o FC Porto.

A partida

"Tivemos uma semana limpa para preparar o jogo e penso que o fizemos muito bem. Os jogadores foram inexcedíveis na execução do plano que tinhamos traçado, tanto com bola, com sem ela, nas transições e na bola parada. Tivemos uma entrada muito forte, creio que 30 a 35 minutos de domínio acentuado da nossa parte e conseguimos fazer um golo nesse período”.

A segunda parte

“O FC Porto reagiu, aliás historicamente sabemos que os seus melhores períodos esta época têm sido na segunda parte. Fizemos um apelo aos jogadores para entrarmos forte e foi isso que fizemos. Controlámos o jogo, mas o adversário obrigou-nos a baixar um pouco o bloco. Contudo, isso permitiu-nos criar mais espaço para mais transições. A vitória não sofre contestação e fomos justos vencedores"

Candidato ao pódio?

“Somos candidatos a ganhar o próximo jogo, diante do Farense. Temos jogadores ainda a recuperar de lesão e alguns estão a cumprir o Ramadão, algo que também os tem limitado fisicamente."

Equipa a crescer

"Os jogadores hoje estão cada vez mais capacitados e a equipa está cada vez mais adulta, embora haja muita juventude, que joga como adultos. É caso do Chissuma, do Hornicek e agora do Patrão, que joga nos sub-19. Nota-se cada vez mais evolução, a equipa está a interpretar cada vez melhor os tempos do jogo. Os jogadores foram inexcedíveis pela forma como se entregaram ao jogo".

O Sp. Braga derrotou o FC Porto por 1-0.