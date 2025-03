Tiago Margarido. "Tentámos ser Nacional aqui na Luz"

O treinador do Nacional, Tiago Margarido, elogia a exibição da sua equipa no estádio da Luz, apesar da derrota 3-0.

A partida

"Sabíamos que íamos encontrar pela frente um Benfica fortíssimo, um Benfica que está a fazer um excelente campeonato e que depende de si próprio para ser campeão e que está a fazer uma excelente Liga dos Campeões. Enquanto equipa técnica, lançámos o desafio à equipa de procurar olhar, durante o maior tempo possível, este forte adversário olhos nos olhos. Conseguimo-lo a espaços. Dividimos a posse de bola. Tentámos ser Nacional aqui na Luz. Por vezes, conseguimos pressionar alto e criar dificuldades aqui ao Benfica. A verdade é que a entrada acabou por definir tudo porque o Benfica entra logo aos 5 minutos a ganhar 1-0 depois de um erro na nossa circulação. Mesmo assim, procurámos ser arrojados. O segundo golo surge um pouco contra a corrente do jogo num penálti que o árbitro marcou. Na segunda parte procurámos ser um pouco mais ambiciosos e continuamos a dividir o jogo com o Benfica, aqui no seu estádio. E depois surge aquele penálti que, penso eu, nos penaliza um pouco naquilo que é o resultado final."

Penálti falhado

“Esse momento do jogo poderia abrir novamente o jogo para uma desvantagem mínima e infelizmente não conseguimos fazê-lo. Para o Benfica foi importante não sofrer naquele momento [perto do intervalo] e, por tudo isso, penso que este resultado é demasiado penalizador para o que fizemos hoje dentro das quatro linhas."

Segunda volta

"Já conseguimos duplicar a pontuação que conseguimos na primeira volta até este momento. Os parâmetros que consideramos naquilo que é qualidade de jogo, creio que hoje foram visíveis. Conseguimos dividir a espaços o jogo com o Benfica. Fomos Nacional na casa do Benfica e isso deixa-me bastante satisfeito. Temos muita crença naquilo que está a ser feito e produzido".

O Benfica derrotou o Nacional por 3-0.