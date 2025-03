Alexandre Santana. "Desde agosto que não perdíamos aqui"

O treinador adjunto do Casa Pia, Alexandre Santana, não gostou do resultado (1-3) contra o Sporting.

A partida

“Na primeira parte o Sporting foi mais feliz, acaba por fazer aqueles dois golos, nós acabamos depois por fazer um golo e reduzir para 2-1. Entramos na segunda parte, claramente, por cima do jogo, com o mínimo controle do jogo, praticamente absoluto, talvez as nossas melhores segundas partes. Até o penálti, e depois de sofrer o 3-1, fomos em busca de algumas alterações momentâneas que nos pareceram oportunas para aquilo que o jogo estava a pedir. Acabámos por não conseguir reduzir, o Sporting acabou por ser mais feliz. Não estamos nada contentes com aquilo que aconteceu, porque desde agosto que não perdíamos aqui, mas também é certo que não é o adversário qualquer, é o campeão em título, o primeiro classificado, e não havendo vitórias morais, acabamos por nos suportar um bocadinho na exibição e naquilo que conseguimos fazer na nossa casa, não baixando linhas, sendo aguerridos, e tentando de tudo para levar daqui alguns pontos, infelizmente não conseguimos.”

Ausência de Cassiano

“Seria hipócrita da minha parte não valorizar a capacidade e a qualidade do Cassiano, que é uma coisa assustadora, para a idade que tem, para aquilo que transmite, para aquilo que traz à equipa, quer do ponto de vista emocional, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista tático, traz muita coisa. Mas não me parece que seja por aí, acho que fizemos um bom jogo, acho que conseguimos aqui e ali, a espaços, ter o controlo e domínio do jogo, numa segunda parte muito boa. E sim, acabámos por fazer aqui algumas alterações, e as alterações não são só porque alguém está mal, mas também porque queremos outras coisas do jogo, e esses jogadores com as qualidades que têm, trazem-nos outras coisas ao jogo.”

Casa Pia não perdia em casa desde agosto

“Se nós olharmos para a nossa segunda volta, neste momento, nesta altura, na primeira volta, estávamos pior, portanto, neste momento estamos por cima, estamos a fazer uma segunda volta melhor que a primeira, e se olharmos para a consistência anual, apesar de, neste momento, termos tido aqui estas duas derrotas, não fizemos um mau jogo, não estamos mal, estamos a reencontrar, perante as adaptações que tivemos de fazer, com as saídas e entradas em Janeiro, e todas estas readaptações levam algum tempo, temos que ter alguma paciência e dar o benefício também de dar minutos, o benefício da dúvida aos jogadores para eles crescerem, para criarem aqui algumas relações dentro do campo, que nos permitam também ter algum sucesso mais oportuno, em momentos que nós não conseguimos controlar tudo, mas conseguimos trazer ao jogo estas individualidades, estes momentos coletivos pela sua relação.”

Sexto lugar

“Eu acho que é a consequência do trabalho, apenas e só, é olhar para aquilo que temos feito até aqui, este sexto lugar é uma consequência daquilo que temos feito até aqui, e é sermos ambiciosos o suficiente para querer mais, e não estarmos satisfeitos, e esse foi um princípio que nós temos desde o início do ano, que os jogadores têm todos desde o início do ano, todo o grupo trabalha aqui, e não vai cair, como é óbvio, portanto faltam dois meses e pouco de época, é tentarmos manter esse equilíbrio emocional, tentarmos perceber tudo aquilo que está a passar, e aprender também com os nossos erros, e dar continuidade ao trabalho que temos feito, que tem sido brilhante.”

