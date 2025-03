Insultos racistas interrompem Boavista – V. Guimarães

O jogo entre Boavista e V. Guimarães esteve interrompido ao minuto 37 devido a alegados insultos racistas para com o guarda-redes Bruno Varela.

O guarda-redes vimaranense saiu da sua grande área e foi queixar-se a Lito Vidigal, treinador dos axadrezados.

O guardião acabou por decidir continuar em campo e retomar a partida depois de falar com alguns elementos do Boavista e também com o árbitro João Pinheiro.

Na instalação sonora do estádio do Bessa ouviu-se depois o aviso sobre insultos racistas e comportamentos inadequados dos adeptos.

A partida esteve parada durante cerca de quatro minutos.

Ao intervalo, o Boavista está a vencer por 1-0.