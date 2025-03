Retificação. Nota 4 para Luís Godinho. “Contacto inevitável, não há penálti sobre Samu”

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Rocha, dá nota 4 a Luís Godinho, árbitro do Sp Braga – FC Porto, partida da 25.ª jornada da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem faz "mea culpa" e retifica a nota depois de "visionar as imagens com mais cuidado" do lance entre Samu e Hornicek.

Tiago Rocha, após o "recurso a mais imagens", considera que "Samu joga a bola, Hornicek defende e só depois há o contacto inevitável. Daí não haver motivo para penalti".

"Boa ajuda por parte do VAR e boa decisão de Luís Godinho".

Assim sendo, a nota passa de 2 para 4 porque "esteve bem em todos os lances capitais do jogo".