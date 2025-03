Autoridade para combate à violência vai investigar alegados insultos racistas no Boavista-Vitória

A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) instaurou, esta segunda-feira, um processo para investigar os alegados insultos racistas que ocorreram no jogo entre Boavista e Vitória de Guimarães, na noite de domingo.

O jogo da I Liga foi interrompido ao minuto 37 quando o guarda-redes e capitão do Vitória se queixou de insultos racistas por parte de adeptos boavisteiros.

O jogador falou com o árbitro João Pinheiro e depois dirigiu-se ao banco de suplentes do Boavista para conversar com Lito Vidigal, treinador dos axadrezados.

A partida foi retomada cerca de cinco minutos depois, já após um aviso na instalação sonora do Estádio do Bessa sobre comportamentos inadequados dos adeptos. Agora, o caso vai ser investigado pelo organismo público que controla e combate a violência no desporto.

Foi aberto "um processo de contraordenação para apuramento dos factos", segundo a nota oficial do organismo.

No final do encontro, o treinador do Vitória, Luís Freire, não quis resumir o jogo - e o triunfo vitoriano - nesse episódio: "Ainda não tive oportunidade de esclarecer, mas é sempre de evitar. O jogo teve tantas coisas boas que não vou fazer desse momento um tópico. A nossa equipa tem estado a crescer bastante fizemos um jogo completo com muitas coisas positivas. Foi incrível a atmosfera vinda das bancadas que nos contagiou".



Já Lito Vidigal, o técnico do Boavista, revelou a breve conversa que teve com o guarda-redes.

"Quando ele se dirigiu ao banco disse-lhe para, se quiser, falar comigo depois do jogo, ou mesmo quando tiver tempo, se me quiser ouvir estarei disponível e vou dar a minha opinião", afirmou.

O Vitória acabaria por vencer o encontro, por 2-1, e subir ao sexto lugar da tabela classificativa, com 38 pontos. O Boavista permanece no último posto, com 15 pontos somados.