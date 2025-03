Neerlandês Gözübüyük arbitra Vitória de Guimarães-Bétis

O neerlandês Serdar Gözübüyük é o árbitro do jogo entre Vitória de Guimarães e Bétis, a disputar na quinta-feira, da segunda mão dos oitavos de final da Liga Conferência, informou a UEFA esta terça-feira.

Gözübüyük, de 39 anos e internacional desde 2012, terá no Estádio D. Afonso Henriques, em jogo com início às 20h00, os assistentes Erwin Zeinstra e Patrick Inia, e Jeroen Manschot será o videoárbitro, coadjuvado por Richard Martens.

A fazerem uma das suas melhores temporadas na Europa, os vimaranenses vão tentar manter um percurso sem derrotas - 10 vitórias em 13 encontros, incluindo as fases preliminares - e somar um triunfo que lhe permita seguir para os quartos de final.

Na primeira mão da eliminatória com o Béis, em Sevilha, o Vitória de Guimarães empatou a 2-2, num jogo em que esteve por duas vezes em desvantagem, com os da casa a marcarem por Cédric Bakambu (48 minutos) e Isco (76), e João Mendes (51) e Nélson Oliveira (81) para a formação portuguesa.

Também nas competições europeias, mas na Liga Europa, estará o árbitro português João Pinheiro, no jogo Tottenham-AZ Alkmaar, com os assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia, Tiago Martins no VAR e João Gonçalves como quarto árbitro.